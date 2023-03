Hľadá sa Venuša 2.0

V novom článku publikovanom v časopise The Astronomical Journal jeho autori uvádzajú výsledky hľadania exoplanéty podobnej Venuši. Z počiatočnej množiny 300 exoplanét nakoniec vybrali päť, ktoré sa najviac podobajú Venuši z hľadiska priemeru exoplanéty, jej hmotnosti, hustoty, tvaru jej orbity a hlavne jej vzdialenosti od materskej hviezdy.



Exoplanéty TOI-2285 b, LTT 1445 A c, TOI-1266 c, LHS 1140 c, a L98–59 d autori vyberali ako prioritné ciele pre pozorovania Webbovho teleskopu. Ten by mohol zistiť podrobnosti o zložení ich atmosféry.



Výskum exoplanét podobných Venuši je zaujímavý z viacerých hľadísk. Môže zodpovedať otázky či Zemi nehrozí vďaka skleníkovemu efektu budúcnosť Venuše. Pozorovania Venuši podobných planét by tiež mali odpovedať na otázku, či mohol kedysi na Venuši existovať život.



Článok nájdete na adrese https://dx.doi.org/10.3847/1538-3881/acbfaf





Ilustračný obrázok: Oblaky na Venuši v UV oblasti, snímok sondy Pioneer Venus Orbiter z 26. februára 1979.