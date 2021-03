History Channel plánuje dokument o vedecko-fantastickom seriáli, ktorý zmenil pohľad na svet sci-fi.

Jeden science-fiction seriál je tu s nami už takmer 55 rokov a televízna stanica History Channel mu chce vzdať poctu, a to presne na jeho výročie. Predsa len, kto by nepoznal hviezdnu loď s registračným číslom NCC-1701? Áno, reč je o prieskumnej lodi Spojenej federácie planét menom Enterprise, ktorá bola na svojej 5-ročnej prieskumnej misii naprieč galaxiou a medzitým ako prebiehal výskum nám posádka hviezdnej lode ukazovala ideály federácie. Seriál nebol len o morálke, ale aj o technike, ktorou bola hviezdna loď vybavená. Samozrejme, nemôžeme nespomenúť ikonického kapitána Jamesa Tiberiusa Kirka a jeho vedeckého dôstojníka vulkánca Spocka, ale aj večne sťažujúceho sa doktora Kostru (Bones).

Na svoju dobu išlo o seriál, ktorý zmenil pohľad na svet vedeckej fantastiky a zároveň inšpiroval ľudí. Za to všetko stačí spomenúť prvý mobilný telefón od spoločnosti Motorola, kedy vynálezca nepopieral inšpiráciu týmto seriálom. Teraz chce televízna stanica History Channel nakrútiť osem-dielny dokument o spomínanom seriáli s názvom: The Center Seat: 55 Years of Star Trek. Dokument bude obsahovať rozhovory s hercami, ľudmi zo štábu, ale aj rôznymi odborníkmi na tento seriál. Nebude sa venovať len histórii seriálu, ale majú v ňom byť aj informácie o budúcnosti seriálu. Vraj v tomto dokumente nezostane ,,kameň na kameni,,.

Seriál o seriály natočí pre History Channel spoločnosť Nacelle, známa dokumentom: The Toys That Made Us and Down to Earth with Zac Efron.

