HiBREW H4A - prenosný kávovar do auta, prírody a kľudne aj na doma

Hľadáte spôsob, ako si vychutnať šálku čerstvej kávy na cestách? Zoberte si svoj kávovar so sebou kamkoľvek! Vďaka prenosnému kávovaru do auta, prírody a kľudne aj na doma - HiBREW H4A. Tento kompaktný a ľahký kávovar je vybavený všetkým, čo potrebujete na prípravu perfektnej šálky kávy, nech ste kdekoľvek. Má nádrž na vodu s objemom 60 ml, 15-barový čerpadlo a tri adaptéry na kapsuly Nespresso, DG a mletú kávu.

HiBREW H4A je veľmi jednoduchý na používanie. Stačí pridať vodu do nádržky, vložiť kapsulu alebo mletú kávu a stlačiť tlačidlo (studená káva, teplá káva). Do niekoľkých minút si budete môcť vychutnať šálku čerstvej a chutnej kávy. Kávovar HiBREW H4A je ideálny na cesty, ale môžete ho používať aj doma. Je to skvelá alternatíva k drahším a objemnejším kávovarom.

Výhody prenosného kávovaru HiBREW H4A:

Kompaktný a ľahký dizajn

Jednoduché použitie

Kompatibilný s kapsulami Nespresso, DG a mletou kávou

15-barový čerpadlo pre prípravu perfektnej šálky kávy

Vhodný na cesty aj na domáce použitie

Prečo si vybrať HiBREW H4A?

HiBREW H4A je jedným z najobľúbenejších prenosných kávovarov na trhu, vďaka svojej kompaktnej veľkosti

HiBREW H4A je kompatibilný s kapsulami Nespresso, DG a mletou kávou, takže si môžete vychutnať svoj obľúbený druh kávy nech ste kdekoľvek.

HiBREW H4A má 15-barové čerpadlo, ktoré zaručuje prípravu perfektnej šálky kávy s bohatou penou.

Objednajte si svoj HiBREW H4A ešte dnes a vychutnávajte si šálku čerstvej kávy kdekoľvek!

Bonus: HiBREW H4A sa dodáva s praktickým puzdrom, takže si ho môžete ľahko vziať so sebou kamkoľvek.

