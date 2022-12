Herny Cavill by sa mal objaviť v seriáli zo sveta Warhammer: 40 000

Populárny herec po skončení v seriáli Zaklínač a filmovom pokračovaní Supermana, bude vraždiť orkov a stúpencov Chaosu vo svete Warhammeru: 40 000.

Britský herec Herny Cavill má za sebou už pomerne bohatú filmovú kariéru, pričom sa najviac preslávil v úlohe Supermana vo filme Muž z ocele a Geralta z Rivie zo seriálu Zaklínač. Bohužiaľ, herec sa rozhodol ukončiť spoluprácu na seriáli Zaklínač pretože sa mal znova stať Supermanon. Lenže filmové štúdio DC Studios nečakane spoluprácu s hercom ukončilo a už ho v úlohe Supermana pravdepodobne tak skoro neuvidíme. Našťastie sa pre Cavilla objavila úloha a mal by tak hrať v seriáli o sveta Warhammer: 40 000.

V tomto prípade by mal byť Cavill nielen hercom, ale aj producentom seriálu. Seriál by mal vznikať pod krídlami spoločnosti Amazon. V tejto dobe už majú prebiehať finálne rokovania medzi technologickým gigantom a vlastníkom práv - Games Workshop. Samotný seriál by sa mal sústrediť na inkvizítora Gregora Eisenhorna a jeho skupinu vyšetrovateľov. Nanešťastie viac informácií zatiaľ nie je známych, čo platí aj na dátum vydania seriálu. Ostáva teda len veriť, že seriálové spracovanie bude kvalitné, nakoľko filmovým štúdiám sa herný príbeh nie vždy podarí kvalitne previesť na filmové plátno.

Zdroj: Techspot,