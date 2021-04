Herný automat na doma - SNK MVSX s 50 klasickými hrami (EÚ sklad)

Herný automat na doma? Prečo nie? Kto by sa na domácej party (ktoré budú snáď čoskoro realitou) nechcel zahrať klasiky ako King of Fighters (10 hier), Metal Slug (6 hier), Samurai showdown (6 hier), Fatal Fury (8 hier), World Heroes (6 hier), Sengoku (3 hry), The Last Blade (2 hry) + iné bojové a športové hry - všetko zo série SNK NEOGEO MVS arkád.

Herný automat SNK MVSX je určený pre 1-2 hráčov, pre každého je určený joystick + tlačidlá, 17" monitor, podsvietenie, stereo zvuk a USB port.

Cena samotnej hernej arkády je stanovená na 449 eur s poštovným zadarmo a dostupná je z EÚ skladu.

Kupón na cenu 449 eur: NNNMVSXFR

Stojan k arkáde sa predáva zvlášť za 84 eur, rovnako s poštovným zadarmo a dostupným z EÚ skladu

Kupón na cenu 84 eur: 5V3DTWV2

Oba produkty sú dostupné z EÚ skladu - vyhnete sa akýmkoľvek ďalším poplatkom

