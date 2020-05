Herné telefóny od Asus a Nubia

Patríte medzi náruživých hráčov a obyčajný smartfón vám nestačí? Našťastie existujú telefóny, ktoré sú primárne určené "gejmerom".

Jeden z najlepších a cenovo najvýhodnejších smartfónov je rozhodne Nubia Red Magic 5G, ktorého cena je 584 eur (poštovné 12,3 eur [Expedited shipping, treba počítať so zaplatením DPH] s dodaním do 4-10 dní).

Poštovné: Priority line je zadarmo bez ďalších poplatkov, avšak s dodaním za 30-50 dní.

Snapdragon 865, chladený ventilátorom

8GB RAM (LPDDR5)

128GB ROM

144Mhz displej

4500mAh batéria

hlavný fotoaparát v kombinácii 64+8+2MP

55W rýchlo nabíjanie

Ďalším do partie je Asus ROG Phone 2 s cenovkou 834 eur (poštovné 8,83 eur [Expedited shipping, treba počítať so zaplatením DPH)] s doručením do 4-10 dní)

Poštovné: Priority line je zadarmo bez ďalších poplatkov, avšak s dodaním za 30-50 dní.

Snapdragon 855 Plus

12GB RAM

RAM 512GB ROM

ROM 120Mhz displej

6000mAh batéria

hlavný fotoaparát v kombinácii 64+13MP

rýchlo nabíjanie

4 reproduktory

