Herná séria Portal prichádza na Nintendo Switch

Obľúbená herná séria prichádza na prenosné herné zariadenie Nintendo Switch.

Známa logická hra - Portal, konečne prichádza na prenosnú hernú konzolu Nintendo Switch. Prvá časť hry Portal bola vydaná v roku 2007 a pokračovanie Portal 2, bolo vydané v roku 2011. Obe hry budú na konzolu uvoľnené pod jedným balíkom s názvom Portal: Companion Collection. Hráč sa tak môže tešiť na dve kampane pre jedného hráča. V prípade "dvojky" si hráči môžu hru zahrať on-line, lokálne, ale aj na rozdelenej obrazovke. Pridaný trailer zatiaľ neukazuje, že by hra prešla nejakou modernizáciou, či už po grafickej alebo hernej stránke.

Z video-ukážky je taktiež vidieť, že hru neportoval tvorca, teda Valve, ale spoločnosť Nvidia Lightspeed Studios, ktorú vidieť na konci videa. Toto herné štúdio má už skúsenosti s portovaním a remastrovaním hier. V prípade remastrovania ide o hru Quake II RTX a v prípade portovania je to hra Half-Life 2, ktorú si môžu zahrať hráči na zariadení Nvidia Shield. Hra Portal: Companion Collection zatiaľ nemá známy dátum vydania, ale dá sa očakávať, že to bude už tento rok. Taktiež sa dá predpokladať, že majitelia prenosnej hernej konzoly Nintendo Switch, by sa mohli tešiť aj na ďalšie hry od spoločnosti Valve.

