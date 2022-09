HBO predstavilo prvú upútavku na seriál Last Of Us

Populárna hra sa postupne mení na hraný seriál a HBO ukazuje v prvej upútavke, čo nás bude približne čakať.

Populárna konzolová hra - Last Of Us sa postupne mení na seriál, ktorého produkciu má na starosti spoločnosť HBO. Tá nedávno uvoľnila prvý trailer, pomocou ktorého chce budúcich divákov navnadiť. Zaujímavosťou na tejto ukážke je, že je bez dialógov, no zato má pochmúrnu atmosféru, ktorú hráči tejto hry veľmi dobre poznajú. Tak ako v hre, aj v seriály budeme sledovať postup dvoch hlavných postáv - Ellie (Bella Ramsay) a Joela (Pedro Pascal), ako putujú naprieč spustošenými Spojenými štátmi americkými. Cestou sú nútení vyhýbať sa osobám nakazeným parazitickou hubou, ktorá spôsobuje ochorenie Cordycepsová mozgová infekcia.

Lenže existujú aj obavy, keďže filmy a seriály, ktoré doteraz vznikli na motívy hier doposiaľ neoplývali práve kvalitným spracovaním. Medzi také spracovania patrí - World of Warcraft, Postal, Resident Evil, Hitman a veľa iných. Napriek tomu je tu svetielko nádeje, že "kliatba" bude zlomená. Scenár mali napísať Craig Mazin, (ktorý napísal aj minisériu Černobyľ) a Neil Druckmann, scenárista a režisér hry. Podľa trileru sa dá usúdiť, že scenáristi chceli zachovať atmosféru hry a postavy Clickers vydávajú podobné zvuky, ako v hre. To by mohlo prilákať hráčov tejto hry k televíznym obrazovkám.

