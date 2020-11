HBO natočí seriál The Last of Us

HBO spravilo veľký krok a zadalo objednávku na natočenie seriálu na námet hry The Last of Us.

Pripravovaná televízna adaptácia seriálu The Last of Us od HBO urobila veľký krok vpred, keď spoločnosť dala relácii objednávku, pričom jej tvorca Neil Druckmann pracoval ako spisovateľ a výkonný producent po boku Craiga Mazina (Černobyľ). Podľa oficiálnych informácií sa zdá, že televízny seriál adaptuje prvú hru v sérii.

Príbeh sa odohráva dvadsať rokov po zničení modernej civilizácie. Joel, ktorý prežil apokalypsa je najatý aby prepašoval 14-ročné dievča Ellie z represívnej karanténnej zóny. To, čo sa začína ako malá práca, sa čoskoro stane brutálnou a srdcervúcou cestou, pretože obaja musia prechádzať naprieč USA a musia obaja prežiť.

Zatiaľ čo svet adaptácií videohier je plný zlyhaní, akými sú napríklad Postal alebo Warcraft, teraz je možné, že adaptácia HBO na jeden z najuznávanejších príbehov videohier sa môže podariť, nakoľko na nej pracuje pôvodným autor a kreatívny režisér hry. Je teda veľký predpoklad, že by mohla byť "kliatba" prelomená.

Zdroj: TheVerge,