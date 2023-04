HBO Max už onedlho zanikne! Namiesto toho bude toto

HBO Max čaká zmena. To, či bude k lepšiemu sa ešte uvidí.

Spojením spoločností Warner Bros. a Discovery vznikla firma nie s práve originálnym názvom - Warner Bros. Discovery. Táto fúzia viedla hneď k niekoľkým zmenám, pričom niektoré neboli kladne prijaté predplatiteľmi služieb HBO Max a Discovery+. Hlavné zmeny sa vykonali v streamovacej platforme HBO Max. Zmizlo pomerne veľa obsahu, prípadne bola výroba seriálov ukončená s tým, že pokračovanie je v budúcnosti veľmi otázne. To sa napríklad týka seriálu Westworld, ktorý sa už nenachádza v ponuke služby. Koniec zasiahol aj seriál Doom Patrol, kde hral aj Brandon Frasier. Spoločnosť podľa svojich slov chcela priniesť kvalitu namiesto kvantity. Od zlúčenia spomínaných spoločností ubehli takmer tri roky a streamovacia platforma HBO Max strácala postupne obsah za obsahom.

To by sa ale malo počas najbližších mesiacov zmeniť. Generálny riaditeľ spoločnosti Warner Bros. Discovery - David Zaslav oznámil oficiálny dátum spustenia novej streamovacej platformy Max. Tá by mala zahŕňať obsah zo služieb HBO Max, ale aj Discovery+, pričom by mala byť dostupná aj lepšia navigácia medzi položkami. Obsah by mal byť teda riadený podľa kategórií - HBO, TLC, Discovery a podobne. Tak isto by sa malo skončiť obdobie odoberanie obsahu a filmová spoločnosť prisľúbila, že každý mesiac pribudne až 40 nových titulov.

Zmena si ale vyžiada aj menej populárnu aktivitu, ktorou je zmena predplatného. "Tešiť" sa tak môžeme na predplatné, ktoré bude obohatené o reklamu za 10 dolárov mesačne (približne 9 eur). Vyšší balík bude stáť 16 dolárov mesačne (približne 41,5 eur) bez reklamy a "ultimátny bez reklamy" za 20 dolárov/mesiac (približne 18 eur) s podporou 4K a Dolby Atmos. Podľa spoločnosti budú mať aktuálny predplatitelia prechodné šesť- mesačné obdobie, kým prejdú na novú formu predplatného.

Plánované spustenie streamovacej platformy Max pre zákazníkov v USA je stanovené na 23. mája 2023. Zvyšok sveta by sa mal novej služby dočkať koncom tohto roka.

