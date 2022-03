HBO Max sa spojí s Discovery+

Výsledkom zlúčenia bude viac televízneho obsahu pre predplatiteľov.

Je známe, že spoločnosti TimeWarner a Discovery už dlhšie chcú zlúčiť svoje platformy. Fúzia bola ohlásená ešte počas minulého roka. Zlúčením platforiem by spoločnosti dokázali lepšie konkurovať ďalším hráčom na trhu so streamovaním videa, akými sú napríklad: Netflix, Hulu, Amanzon Video Prime a podobne. Obe spoločnosti by pravdepodobne chceli ponúkať kombinovaný produkt a nie balík. Vďaka tomu by mali používatelia dostať spotrebiteľskú hodnotu. Samotné zlúčenie služieb bude trvať niekoľko mesiacov.

Počas tohto procesu by mali predplatitelia očakávať aj nejakú formu viazania týchto dvoch služieb do jednej. Jednou z foriem by malo byť jedno konto pre HBO Max a Discovery+, pričom by mal byť obsah medzi oboma službami zdieľaný. Bohužiaľ, zatiaľ nie je známe, aká bude výška predplatného, keďže obe služby v súčasnosti ponúkajú predplatné od 5 dolárov mesačne až do 10 dolárov mesačne. Obe spoločnosti majú v ponuke aj drahšie predplatné bez reklám.

Zdroj: Engadget,