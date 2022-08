HBO Max onedlho nespoznáme

Streamovacia platforma sa bude meniť, získajú na tom zákazníci?

Streamovacie služby HBO Max a Discovery+ si prejdú fúziou a zákazníci by mali vďaka tomu získať viac obsahu, ale za rovnakú cenu? Platformy by sa mali spojiť do jednej už počas leta 2023. Hlavným dôvodom pre fúziu by mal byť "malý" počet predplatiteľov, ale aj zle postavená platforma. Základom by sa v tomto prípade mala stať platforma, na ktorej je postavená služba Discovery+, na ktorú sa má následne preniesť všetok obsah zo služby HBO Max. Obe služby spoločne vykázali stratu takmer 3,4 miliardy dolárov (približne 3 339 803 000 eur), za druhý štvrťrok.

Tým sa stáva fúzia oboch služieb ešte naliehavejšou. Vďaka spojeniu by mali klesnúť aj prevádzkové náklady. Spoločnosť Warner Bros., ktorá stojí za službou HBO Max už stopla produkciu niekoľkých projektov. Medzi ne patrí napríklad film Batgirl, ale aj Scoob!: Holiday Haunt. Streamovacia platforma HBO Max mala získať za posledné tri mesiace 1,3 milióna predplatiteľov a Discovery+ má mať celosvetovo až 92,1 milióna predplatiteľov. Obe spoločnosti si od fúzie sľubujú 130 miliónov platiacich zákazníkov do roku 2025.

Zdroj: TheVerge, GSMArena,