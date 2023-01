HBO Max bude drahšie!

Zdraženie nemá byť dramatické a spoločnosti má pomôcť v investíciách.

Mediálna spoločnosť Warner Bros. Discovery (WBD) má prvýkrát zvýšiť cenu predplatného pre službu HBO Max. To znamená, že od mesiaca február si zákazníci budú musieť priplatiť jeden dolár (približne 0,92 eur) naviac k existujúcemu predplatnému. Súčasná suma činí 15 dolárov (približne 14 eur), po novom tak predplatitelia budú platiť 16 dolárov (približne 15 eur). Podľa filmovej spoločnosti pomôže toto navýšenie cien ďalším investíciám do rozvoja. Pritom by mal byť zlepšený aj používateľský zážitok, tak isto podľa Warner Bros. Discovery by sa zdraženie malo odzrkadliť aj na pridaní nového obsahu.

Od vzniku streamovacej služby HBO Max ide o prvé zvýšenie ceny. Napriek tomu sa spoločnosť po fúzii snaží šetriť náklady, doslova povedané "kde sa dá". WBD dlho odolávalo zvyšovaniu cien pre zákazníkov. Znižovanie nákladov predstavovalo rušenie projektov, stiahnutie filmov a seriálov, len aby spoločnosť nemusela platiť naviac licenčné poplatky. Zároveň by sa dalo povedať, že zákazníci dostali menej, keďže veľa obsahu bolo odstráneného. Tak isto je už dlhšiu dobu očakávaný príchod novej streamovavej platformy, pravdepodobne s názvom Max, ktorá má byť jedným z výsledkov fúzie. Bohužiaľ, spoločnosť Warner Bros. Discovery o začiatku spustenia novej služby zatiaľ mlčí.

Tak isto nie je známe, či sa zdraženie bude týkať aj predplatného s reklamou a európskych zákazníkov.

Zdroj: Engadget,