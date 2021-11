Hayao Miyazaki sa vracia z dôchodku, aby zrežíroval posledný film

Zakladateľ legendárneho filmového štúdia sa znova vracia z dôchodku.

Filmové štúdio venované animovanej tvorbe - Ghibli, je celosvetovo známe pre svoje nádherné filmy, ktoré si radi pozrú deti, ale aj dospelí. Jeho zakladateľ - Hayao Miyazaki ešte koncom deväťdesiatich rokov ohlásil odchod do dôchodku, kde ale dlho nevydržal. V roku 2001 natočil animovaný film Cesta do fantázie (Spirited Away), ktorý v roku 2002 vyhral Oscara za najlepší animovaný film. O Miyazakim je známe, že dlho nevydrží na dôchodku a posledný film zrežíroval naposledy v roku 2013.

V nedávnom a vzácnom rozhovore pre The New York Times sa vyjadril, že sa vracia znova do filmového štúdia Ghibli, aby natočil nový film so slovami "Pretože som chcel". Nový film by mal byť založený na románe Ako žiješ? od japonského autora - Genzaburo Yoshinoha. Príbeh románu sa sústredí na 15-ročného chlapca, ktorému zomrel otec, pričom táto kniha je Miyzakiho obľúbená kniha z detstva. Podľa slov spoluzakladateľa filmovej spoločnosti Ghibli - Toshio Suzuki, má to byť fantasy film vo veľkom meradle.

Či sa bude pripravovaný animovaný film volať ako rovnomenná kniha režisér nepovedal, ale namiesto toho povedal, že film robí preto, lebo nemá odpoveď.

