Halloweenské zľavy na BLUETTI produkty (prenosné solárne elektrárne)

O BLUETTI ste už možno počuli aj vďaka našej predošlej novinke. Táto firma je na trhu už 10 rokov ale popravde sa do popredia začína dostávať skôr v posledných mesiacoch, so všetkými problémami okolo elektrickej energie. Hlavnými produktami BLUETTI sú prenosné solárne elektrárne a práve na tie je teraz až do 3.11 akcia, kedy môžete ušetriť niekoľko 100 Eur.

Celú akciu si môžete pozrieť na tejto stránke

EB55 s kapacitou 537Wh stojí teraz 599 eur (zľava 50 Eur)

EB70+PV200 stojí teraz 1149 Eur (zľava 150 Eur)

AC200Max stojí aktuálne 2099 Eur (zľava 100 Eur)

AC200Max + B230 kúpite aktuálne za 3499 Eur (zľava 200 Eur)

Expanzné sety (batérie, solárne panely)

B300 + PV350 kúpite aktuálne za 3199 eur (zľava 100 Eur)

B230 + PV350 kúpite aktuálne za 2299 eur (zľava 100 Eur)

Modulárny solárny generátor

AC300 + B300 stojí aktuálne 3699 Eur (zľava 300 Eur)

AC300 + 2xB300 stojí aktuálne 5999 Eur (zľava 400 Eur)

AC300 + B300 + 3xPV200 stojí aktuálne 5299 Eur (zľava 200 Eur)

AC300 + B300 + 3xPV350 stojí aktuálne 6399 Eur (zľava 300 Eur)

Domáci backup grid

EP500 stojí aktuálne 4699 Eur (zľava 300 Eur)

EP500 + 3xPV350 stojí aktuálne 6999 Eur (zľava 500 Eur)

EP500 Pro stojí aktuálne 5499 Eur (zľava 200 Eur)

Inzercia