Half-Life: Alyx si už zahráte aj bez VR náhlavnej súpravy

Mod umožňujúci zahrať si novú hru z prostredia hernej série Half-Life, je už dostupný.

Séria Half-Life patrí k legendám herného sveta. Tvorca hry - spoločnosť Valve sa od konca Half-Life: Epizode 2 k novému pokračovaniu nemala a ani v podstate nemá, čo je veľká škoda. Väčšina fanúšikov tejto hernej série sa na hernú spoločnosť hnevá za otvorený koniec a tým pádom aj neuzavretý príbeh. Zároveň to berú ako "facku" od firmy Valve. Od roku 2007 sa takmer nič nové v sérii neudialo, až v roku 2020 vydalo herné štúdio hry - Half-Life: Alyx. Lenže hra bola vydaná primárne na hranie pomocou VR náhlavnej súpravy, čo väčšinu fanúšikov sklamalo. Nie každý totiž VR súpravu má a nie každého láka hrať takto hry. Našťastie modderi začali hľadať spôsoby, ako upraviť hru tak, aby si ju mohli zahrať hráči aj "klasicky".

Modov vzniklo pomerne veľa, ale skupina GB_2 Development Team prišla s relatívne úspešným modom, ktorý oproti iným nie je ani komplikovaný na inštaláciu. Mod má názov - Half-Life: Alyx No VR, pričom pomerne nedávno vstúpil do režimu Early Acces. Hráči by mali teda očakávať, že mod nie je ešte kompletný a má ešte nejaký chyby. Napríklad nefungujú niektoré herné úspechy a aktuálne je dostupných 33 zo 42 pokrokov. Deväť má byť nedostupných z dôvodu úprav týkajúcich sa gravitačných rukavíc. Napriek tomu tvorcovia modu pracujú na hľadaní spôsobov, ako sfunkčniť aj tieto chýbajúce herné úspechy. Modovaná hra má byť inak plne funčkná a je ju možné hrať od začiatku do konca.

Inštalácia modu má byť podľa tvorcov jednoduchá, nakoľko má stačiť skopírovať súbory z priečinku Non VR mod do priečinku s hrou Half-Life: Alyx.

Zdroj: Techspot,