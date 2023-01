Hackeri žiadajú od Riot Games výkupné vo výške 10 miliónov dolárov

Hackerom sa podarilo ukradnúť zdrojové kódy týkajúce sa hry League of Legends.

Herná spoločnosť Riot Games posledné dni čelila hackerským útokom. Firme sa bohužiaľ nepodarilo ubrániť sa a boli jej odcudzené zdrojové kódy hier League of Legends, Game of Genting, ale aj "anti-cheat" systém - Riot Vanguard. Podľa spoločnosti sa hráči nemusia báť, že by boli počas útoku ich údaje odcudzené. Na sociálnej sieti Twitter uverejnilo herné štúdio Riot Games tweet, kde oznámilo, že im bol doručený e-mail týkajúci sa výkupného. Hackeri v ňom majú žiadať výkupné vo výške 10 000 000 dolárov (približne 9 197 500 eur). Útočníci mali zároveň na hackerskom fóre usporiadať aukciu, kde za zdrojové kódy hry League of Legends je stanovená vyvolávacia cena 10 miliónov dolárov. V prípade anti-cheat systému je počiatočná suma stanovená na 500 000 dolárov (približne 459 875 eur).

Hackeri mali na hackerskom fóre zverejniť taktiež tisíc stranový PDF dokument, v ktorom uvádzajú, že sa im podarilo získať až 72,4 GB dát. Súbor má obsahovať zoznam súborov, ktoré sa im podarilo odcudziť. Hackeri v rozhovore s bezpečnostnou organizáciu - VX-Underground mali uviesť, že pre získanie prístupu k serverom spoločnosti Riot Games mali vykonať útok cez správy v rámci použitia sociálnych sietí. Ďalej hackeri tvrdia, že dokázali sledovať a sťahovať dáta z interných systémov spoločnosti Riot Games až 36 hodín. Herné štúdio odmieta pristúpiť na podmienky hackerov a zatiaľ nemá v pláne zaplatiť výkupné.

Zdroj: Gizchina,