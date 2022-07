Hacker mal ukradnúť čínskej polícii údaje o miliarde občanoch

Napriek letnej sezóne hackeri nespia.

Hackerskej skupine, alebo hackerovi sa malo podariť odcudziť šanghaskej polícii až 23 terabajtov údajov o čínskych občanoch. Tieto údaje majú zahŕňať dátumy narodenia, adresy trvalého pobytu, mená, telefónne čísla, ale aj údaje z občianskych preukazov. Hacker už mal poskytnúť vzorku pre potvrdenie o vykonaní svojho činu. Tieto údaje ponúka na predaj za 10 bitcoinov, čo je približne 198 000 dolárov (približne 192 266,91 eur). Reportérom internetového denníka Bloomberg sa podarilo overiť pravosť týchto údajov tak, že priamo zavolali občanom Čínskej ľudovej republiky, ktorí sa nachádzali na tejto vzorke.

Vzorka obsahovala aj históriu trestných činov, siahajúcich až do roku 1995. Zatiaľ nie je známe, ako sa hackerovi, alebo skupine hackerov podarilo preniknúť do policajnej databázy, ale panujú dohady, že útočník/útočníci na prienik zneužili čínsku cloudovú platformu Aliyun, ktorú vyvíja spoločnosť Alibaba (kde mala byť táto databáza umiestnená). S čínskou políciou má na prípade pracovať aj spoločnosť, ktorá tento prienik vyšetruje interne. Skutočný rozsah prieniku zatiaľ nie je známy, ale malo by ísť o najväčší únik informácii v histórii Čínskej ľudovej republiky.

