GTA VI je už vo vývoji

Populárna herná legenda má dostať už šieste pokračovanie.

Hra Grand Theft Auto V je tu s nami od roku 2013 a fanúšikovia odvtedy volajú po pokračovaní. Toho sa síce dočkali v podobe Grand Theft Auto Online, ale to až tak veľa vody nenamútilo. Nedávno sa na blogovej stránke hernej spoločnosti Rockstar objavila správa, podľa ktorej prebieha aktívny vývoj nástupcu GTA V. Bohužiaľ, viac informácií nie je známych, tobôž ani dátum vydania a informácie o príbehu taktiež chýbajú.

Fanúšikovia hernej série majú dôvod na radosť. Spoločnosť Rockstar chce hráčom priniesť nové zážitky, v rámci pripravovanej hry. Ostáva len teda veriť, že herná firma bude postupne zdieľať so svetom pokrok vo vývoji hry GTA VI. Spoločnosť by mala zároveň zamestnať nových ľudí, ktorí by mali priniesť nové nápady pri výrobe hry, nakoľko pôjde o náročný projekt. Predsa len nároky od hráčov budú veľké a prekonať úspech GTA V, bude pravdepodobne veľmi náročné.

Zdroj: Neowin, Rockstargames,