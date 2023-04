GTA VI. bude možno ohlásená už budúci mesiac!

Túžobne očakávaná hra by mala byť ohlásená už onedlho.

Podľa zdrojov blízkych hernej spoločnosti Take Two, by malo prísť oficiálne ohlásenie šiesteho pokračovania hry Grand Theft Auto už 17. mája 2023. Práve vtedy sa má konať zasadnutie investorov. To, že je hra GTA VI. v príprave má potvrdzovať séria únikov na sociálnej sieti Twitter. O úniky sa postaral človek vystupujúci pod prezývkou Hip Hop Gamer, ktorý sa na sieti pochválil s fotografiou, kde pózuje s generálnym riaditeľom spoločnosti Take Two - Straussom Zelnickom. To, či úniky boli plánované alebo nie, ťažko povedať. Každopádne podľa Hip Hop Gamera má byť šiesty diel hernej série Grand Theft Auto "zapamätateľný".

Ďalší zdroj blízky hernej spoločnosti mal uverejniť informáciu, podľa ktorej sa niektoré ukážky z hry GTA VI. dostanú aj do GTA: Online. Tieto ukážky by sa mali objaviť počas pripravovanej letnej aktualizácie hry. Bohužiaľ, stále ide o nepotvrdené informácie a viac sa ukáže až počas 17. mája. Napriek tomu GTA VI. je medzi hráčskou komunitou veľmi očakávanou hrou, ktorej môže pravdepodobne poškodiť to, ak sa tvorcovia budú snažiť byť politicky korektní. Nekorektný humor v hre bol totiž jednou z vlastností, ktorú hráči na GTA V. majú veľmi radi.

Zdroj: GSMArena,