Gran Turismo dostáva takmer neprekonateľnú umelú inteligenciu

Umelá inteligencia sa v populárnej závodnej hre stane výzvou pre viacerých hráčov.

Ešte počas minulého roka spoločnosti Polyphony Digital a Sony, spoločne s vývojármi hry Gran Turismo vyvinuli umelú inteligenciu s názvom GT Sophy. Tá je schopná pretekať na svetovej úrovni, pričom tento experiment bol spomenutý aj v časopise Nature. Výskumníci v predmetnom článku popísali, že umelá inteligencia bola schopná nielen rýchlo pretekať, ale si aj dokonca osvojila stratégiu, taktiku a dokonca pretekársku etiku. AI ale nebola v tom čase pripravená na reálne nasadenie, teda pretekanie s ďalšími hráčmi. GT Sophy sa napríklad nechala predbehnúť.

Hráči hry Gran Turismo 7 sa v súčasnosti môžu tešiť na aktualizáciu s číslom 1.29, vďaka ktorej pribudne možnosť pretekov s umelou inteligenciou GT Sophy. Vďaka tejto aktualizácii si budú môcť hráči zmerať svoje sily s AI v režime GT Sophy Race Together mode. Tak isto budú dostupné preteky v režime 1v1, kde vy a AI budete mať rovnaké automobily. Takže si môžete overiť, kto je rýchlejší vo vyrovnanom súboji. Celkovo budú dostupné štyri výzvy pre súperenie s GT Sophy. Bohužiaľ súperenie s umelou inteligenciou bude obmedzené len na určitý čas, presnejšie do konca marca. Spoločnosť Sony si od chystanej aktualizácie sľubuje veľa nových dát, pre ďalší vývoj GT Sophy. Tak by sa dalo predpokladať, že by sa AI v hre mohla ešte objaviť.

Zdroj: ArsTechnica,