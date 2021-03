Grafické karty NVIDIA RTX 3080 Ti a 3070 Ti budú tiež obsahovať obmedzovač

Zdá sa, že NVIDIA implementuje svoju technológiu obmedzujúcu ťažbu kryptomeny Ethereum, ktorú predstavila s nedávno vydanou grafickou kartou GeForce RTX 3060, do všetkých budúcich grafických kariet série GeForce RTX 3000.

Tento obmedzovač údajne znižuje hash rate ťažby kryptomeny až o 50 percent a nie je nemožné ho obísť. Zatiaľ však stále obmedzuje len ťažbu kryptomeny Ethereum. Zdá sa však, že použitie technológie obmedzovania ťažby kryptomeny Ethereum použitej na grafickej karte GeForce RTX 3060 nie je jednorazové. Portál VideoCardz aj používateľ Twitteru „kopite7kimi“ zverejnili informácie, ktoré naznačujú, že pripravovaná grafická karta GeForce RTX 3080 Ti bude tiež obsahovať túto obmedzovaciu technológiu. Portál VideoCardz navyše tvrdí, že obmedzovač bude zabudovaný aj do ešte ďalšej nepredstavenej grafickej karty GeForce RTX 3070 Ti.

It will have 12G 19Gbps VRAM and an ETH mining nerf too.