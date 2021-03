Grafická karta NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti príde o mesiac neskôr

Neoficiálne informácie o grafickej karte NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti už nejaký čas kolujú po internete, spoločnosť NVIDIA však stále oficiálne neuviedla dátum uvedenia tejto karty na trh ani aké sú jej špecifikácie. Podľa najnovšej správy portálu ITHome spoločnosť NVIDIA posunula uvedenie tejto grafickej karty až do polovice mája.

Pôvodne sa hovorilo o tom, že NVIDIA plánuje uviesť RTX 3080 Ti na trh v polovici apríla, avšak najnovšia správa uvádza, že podľa interného oznámenia sa spoločnosť sa rozhodla posunúť uvedenie karty na trh o celý mesiac. Teraz sa tak hovorí o uvedení na trh v polovici mája.

Grafická karta NVIDIA RTX 3080 Ti je založená na GPU GA102, ktorých je v súčasnosti nedostatok. To by teoreticky mohol byť dôvod, prečo bude karta vydaná neskôr. O grafickej karte NVIDIA RTX 3080 Ti sa hovorí už pomerne dlho a v rôznych časoch sa objavovali správy s niekoľkými rôznymi konfiguráciami. Podľa posledných správ by mala byť NVIDIA RTX 3080 Ti poháňaná GPU GA102-225-KD-A1 a postavená na PCB dizajne PG132-SKU18. GPU GA102-225-KD-A1 bude obsahovať 10 040 CUDA jadier. RTX 3080 Ti by tiež mala obsahovať obmedzovač ťažby kryptomeny Ethereum, podobne ako karta RTX 3060.

RTX 3080 Ti bude obsahovať 12 GB pamäte GDDR6X a zachová si rovnaké rýchlosti pamäte ako karta RTX 3080 (19Gb/s). Grafická karta bude používať 384-bitové rozhranie zbernice, čo sa rovná celkovej šírke pásma 912GB/s. Grafická karta má údajne TDP 320W, rovnako ako RTX 3080.

Oficiálna cena grafickej karty by sa pravdepodobne mala pohybovať okolo 1000€, avšak reálna cena môže byť oveľa vyššia a dostupnosť by tiež mohla byť problémom.

Zdroje: ITHome