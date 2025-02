GPU Nvidia RTX 5080 má problémy s taviacim sa konektorom!

História sa opakuje, podobná chyba s vadnými konektormi sa prejavovala aj v minuloročnej sérii RTX 40.

Objavili sa prvé správy o roztavení napájacieho konektora u grafickej karty Nvidia RTX 5080. Používateľ Redditu Ambitious_Ladder1320 zverejnil fotografie 16-pinového napájacieho konektora, ktorý sa roztavil na strane zdroja napájania. Išlo o zdroj Asus ROG Loki, ktorý bol pripojený k RTX 5080.

Podľa príspevku používateľ videl na RTX 5080 blikať červené svetlo, čo naznačovalo, že kolík nebol správne usadený. Po reštarte počítača a opätovnom pripojení káblov sa varovanie stratilo, no rozlíšenie a obnovovacia frekvencia klesli a GPU sa preplo do režimu PCIe 3.0. Po druhom vypnutí a opätovnom zapnutí používateľ zistil, že konektor na konci zdroja 16-pinového 12VHPWR kábla sa roztavil. Samotná GPU sa zdá byť nepoškodená. Majiteľ grafickej karty uviedol, že na YouTube videl tri podobné správy od používateľov ROG Loki PSU, no nešpecifikoval, či používajú aj karty RTX 5080 alebo RTX 5090.

Zdá sa, že čoskoro budeme vedieť viac podrobností o tom, čo sa stalo, keďže Steve Burke z Gamers Nexus sa spýtal, či kanál YouTube môže kúpiť GPU, kábel a PSU na testovanie a vyhodnotenie podpory RMA. Začiatkom tohto týždňa sa objavili aj správy o tom, že konektor kábla RTX 5090 FE sa roztavil na oboch koncoch a poškodil kartu a PSU. Der8auer replikoval používateľské nastavenie pomocou svojich vlastných komponentov a spustil test Furmark. Konektory kábla dosiahli 150 °C na strane PSU a takmer 90 °C na strane GPU. Problémom bola v tomto prípade nerovnomerná distribúcia energie.

