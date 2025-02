Google zmenilo názor týkajúci sa používania umelej inteligencie pre zbrane a špehovanie

Google, ako aj ďalšie americké spoločnosti veľmi rýchlo zmenili svoje názory, po zmene prezidenta na čele štátu.

Google urobil zásadnú zmenu vo svojich princípoch umelej inteligencie, ktoré prvýkrát zverejnil v roku 2018. Spoločnosť potichu upravila dokument tak, že odstránila sľub, že nebude "navrhovať ani nasadzovať" nástroje umelej inteligencie pre zbrane alebo sledovacie technológie. Predtým tieto usmernenia obsahovali časť s názvom "aplikácie, ktorým sa nebudeme venovať", ktorá v aktuálnej verzii dokumentu už neexistuje.

Namiesto toho, nová sekcia s názvom "Zodpovedný vývoj a nasadenie" naznačuje, že Google zavedie "primeraný ľudský dohľad, náležitú starostlivosť a mechanizmy spätnej väzby". To je oveľa širší záväzok, než boli konkrétne záväzky, ktoré spoločnosť prijala predtým. Napríklad, v súvislosti so zbraňami, spoločnosť predtým uviedla, že nebude navrhovať AI pre použitie v "zbraniach alebo iných technológiách, ktorých hlavným účelom alebo implementáciou je spôsobiť alebo priamo uľahčiť zranenie ľudí".

Hovorca spoločnosti Google odkázal na blogový príspevok, v ktorom generálny riaditeľ DeepMind Demis Hassabis a James Manyika, senior viceprezident pre výskum, tvrdia, že nástup umelej inteligencie ako "univerzálnej technológie" si vyžiadal zmenu politiky. "Veríme, že demokracie by mali viesť vo vývoji AI, pričom by sa mali riadiť základnými hodnotami, ako je sloboda, rovnosť a rešpektovanie ľudských práv," napísali obaja.

Keď Google prvýkrát zverejnil svoje princípy umelej inteligencie v roku 2018, urobil tak po projekte Maven. Išlo o kontroverznú vládnu zmluvu, ktorá, ak by sa ju Google rozhodol obnoviť, by spoločnosť mohla poskytnúť ministerstvu obrany softvér umelej inteligencie na analýzu záberov z dronov. Desiatky zamestnancov Google opustili spoločnosť na protest proti zmluve a tisíce ďalších podpísali petíciu v opozícii. V roku 2021 však Google opäť začal realizovať vojenské zákazky. Začiatkom tohto roka The Washington Post informoval, že zamestnanci Google opakovane spolupracovali s izraelským ministerstvom obrany na rozšírení vládneho využívania nástrojov umelej inteligencie.

