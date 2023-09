Google zavádza nové pravidlá pre prácu z domu

Google by najradšej videlo všetkých zamestnancov v kanceláriách.

S nástupom pandémie Covid-19 "prešlo" veľa zamestnancov rôznych spoločností na prácu formou home-office, prípade "hybrid". To je keď ste napríklad dva dni doma a tri dni v práci. Pandémia skončila a firmy by radi vrátili všetko do "starých koľají", čo sa nepáči zamestnancom, ktorí si zvykli na nový štýl práce - predsa len ste doma, máte svoj kľud a to, čo by ste museli robiť v práci za stolom urobíte napríklad v pohodlí na gauči, alebo na chate.

Technologická spoločnosť Google mala nedávno informovať svojich zamestnancov, ktorí sú na hybridnej forme práce a home-office, aby zvážili svoj návrat do kancelárií. Zároveň malo dôjsť aj k aktualizácii politiky pre hybridnú dochádzku, čo znamená, že zamestnávateľ bude sledovať, ktoré dni zamestnanci chodia do práce s kedy sú doma. Spoločnosť Google očakáva, že zamestnanci budú tri dni v práci a dva dni pracovať z domu. Zamestnávateľ si chce touto zmenou podmienok zlepšiť kontrolu výkonnosti jednotlivých zamestnancov.

Samozrejme, tvorca najpoužívanejšieho internetového vyhľadávača vyvíja "tlaky" aj na home-office zamestnancov, ktorých chce prehovoriť na prácu hybridnou formou. Prácu z domu totiž vykonáva až 20 percent zamestnancov. Podľa spoločnosti sú práve kancelárie miestom, ktoré robia Google Googlom. Podľa personálnej riaditeľky spoločnosti - Fiony Cicconiovej za osobné stretnutia neexistuje náhrada.

Zdroj: Techspot,