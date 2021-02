Google zatvára herné štúdio

Spoločnosť Google zatvára svoje herné štúdio, v rámci služby Google Stadia.

So vznikom hernej služby Google Stadia, Google založil aj herné štúdio s názvom SG&E (Stadia Games and Entertainment), ktoré sa malo venovať vývoju hier pre cloudové hranie. Spoločnosť z Moutain View ale zmenila svoje rozhodnutie a ukončuje jeho činnosť. Keďže tvorba exkluzívneho obsahu pre svoju platformu stojí nemalé financie, Google sa rozhodol namiesto toho pracovať na obchodných partnerstvách a budovaní technológie Stadia.

Konkurencia v cloudovom hraní začína byť veľká. Je tu napríklad GeForce Now od Nvidie, Microsoft so službami GamePass a xCloud, Amazon so službou Luna, ale aj Facebook má platformu pre cludové hranie hier. Google Stadia mala veľký úspech pri uvedení hry od CD Projektu - Cyberpunk 2077, kedy spoločnosť dodávala hráčom bezplatné herné ovládače, ktorí si ju predobjednali. Cyberpunk 2077 aktuálne čelí problémom na herných konzolách, ale na počítačoch a Stadii bol chod hry bez problémov.

Služba Google Stadia ako taká nekončí a naďalej bude hráčom prinášať nový herný obsah, akurát už spoločnosť nebude investovať do vývoja hier. Hry, ktoré boli naplánované na vydanie budú vydané, ale Google už nebude do nich investovať. Vyhľadávací gigant si možno neuvedomil, koľko úsilia a času stojí vývoj AAA hier, ktoré chcel priniesť na svoju platformu.

Zdroj: GSMArena, Google,