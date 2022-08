Google vyvinul novú technológiu, vďaka ktorej AI rozpohybuje obrázok

Umelá inteligencia dokáže vďaka novej technológii vytvoriť z jedného obrázku 30s klip.

Výskumníci na celom svete neustále pracujú na zdokonaľovaní umelej inteligencie. Tentokrát prišli programátori s novou technológiou, pomocou ktorej dokáže AI urobiť z jedného obrázku krátke video. Táto technológia dostala názov Transframer a postupom času by mohla pomôcť tvorcom filmov, seriálov a iného video obsahu generovať rôzne virtuálne prostredia. Zároveň sa nejedná až o takú novinku, ako by sa mohlo zdať. Transframer stavia na základoch technológie z roku 2017 - Transformer. Tá dokáže generovať text modelovaním a porovnávaním iných slov vo vete. Tento model bol integrovaný do štandardov v rámci hlbokého učenia - PyTorch alebo TensorFlow.

Transformer a tak aj Transframer používa jazyk na tvorbu predpovedí potenciálnych výstupov. Transframer pracuje podobne ako predchodca s tým rozdielom, že slová sú nahradené obrázkami. Výsledné videá sa teda pohybujú okolo cieľového obrazu a vizualizujú pomerne presné perspektívy, a to aj napriek tomu, že vstupný obrázok neponúka dostatok informácií. Nová technológia bola demonštrovaná pomocou umelej inteligencie spoločnosti Google - DeepMind. Vďaka nej môžete vidieť, ako z pôvodných obrázkov AI vygenerovaná, ako by dané predmety vyzerali z rôznych uhlov.

V prípade aktívneho rozvoja tejto technológie je jej využitie obrovské. Na "svoje" by si mohli prísť herný vývojári, ktorí by mohli tvoriť hry úplne novým spôsobom.

Zdroj: Techspot,