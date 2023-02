Google vyjadrilo obavy týkajúce sa nových pravidel politickej reklamy

Politická reklama na sociálnych médiách patrí medzi "delikátne" záležitosti.

Politická reklama patrí medzi špecifický problém na sociálnych sieťach, hlavne v predvolebnom období. Týmto problémom sa v súčasnosti zaoberá Európska únia, ktorá chce stanoviť pravidlá. Spoločnosť Google ale vyjadrila obavy, týkajúce sa zavedenia nových pravidiel na reguláciu politickej reklamy. Podľa vyhľadávacieho giganta totiž môže hroziť, že nie všetky strany politického súboja budú mať šance na spravodlivý súboj o hlas voliča. Google spomína celkovo päť obáv, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť reklamný priestor v rámci politiky.

Prvou obavou je nejasná definícia pojmu "politická reklama", čo by napríklad mohlo vytvoriť problém publikovania reklamy mimovládnych organizácií. Druhou obavou je transparentnosť. Musí existovať jasne stanovená dohoda medzi zadávateľom reklamy a platformou. Zároveň vlastník platformy nemusí byť povinný overovať informácie poskytnuté inzerentom. Treťou obavou je, aby nové zákony neznemožnili politickú reklamu, nakoľko tento druh je súčasťou demokracie. Podľa spoločnosti Google by mali existovať pravidlá, ktoré zabránia zneužívaniu systému nahlasovania politickej reklamy oponentmi. Vďaka tomu by totiž mohli znepriatelené strany odstraňovať reklamu konkurencie.

Piatou obavou je, aby zákonodarci zvážili vplyv systému odporúčania obsahu na rôznych platformách, akou je napríklad YouTube. Spoločnosť Google chce týmto dosiahnuť, aby politická reklama nebola úplne obmedzená, čo by mohlo viesť k potenciálnemu obmedzeniu informácií. Vyhľadávací gigant sa zároveň teší na diskusiu s politikmi a praje si, aby sa nastavili jasne stanovené pravidlá týkajúce sa politickej reklamy, ktorá by bola transparentná a vyrovnaná naprieč celým spektrom.

Zdroj: Neowin,