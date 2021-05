Google účty budú mať čoskoro predvolene zapnutú dvojfaktorovú autentifikáciu

Na Svetový deň hesiel (6. mája) spoločnosť Google oznámila, že dvojfaktorová autentifikácia bude čoskoro pre Google účty predvolene zapnutá. Touto zmenou spoločnosť Google zdôraznila skutočnosť, že samotné heslá nezabezpečia účty v plnej miere. Google hovorí, že dvojfaktorová autentifikácia je dôležitá funkcia na zabezpečenie toho, aby sa k účtu prihlásila iba oprávnená osoba.

Dvojfaktorová autentifikácia je spôsob prihlásenia do účtu pomocou výzvy, ktorá sa zobrazí na smartfóne osoby vlastniacej daný účet. To bráni hackerom v nelegálnom prístupe do týchto účtov, nakoľko zvyčajne nemajú prístup k smartfónu majiteľa účtu. Toto je bezpečnostná metóda, ktorú už roky používa nielen spoločnosť Google, ale aj Twitter, Facebooku a mnoho ďalších spoločností.

Google uvádza, že heslá sú najviac náchylné na bezpečnostné hrozby, a preto by mali byť chránené. Je teda bezpečné používať správcov hesiel, ktorí sú k dispozícii pre používateľov systémov Android, iOS, ale aj pre samotné webové prehliadače. K dispozícii je bezplatný správca hesiel od spoločnosti Google, ktorý obsahuje aj kontrolu zabezpečenia na overenie, či je heslo bezpečné.

