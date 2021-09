Google testuje živé prekladanie hovoreného slova

Google testuje novú funkciu pre svoju komunikačnú službu Meet.

Americký technologický gigant Google, testuje v najnovšej beta verzii svojho komunikátora - Meet, živý preklad hovoreného slova prevedením na titulky. Samozrejme, že zatiaľ pôjde o anglické titulky. Komunikačná služba by chcela novou funkciou zabezpečiť hladší priebeh videokonferencií. Prvotne budú podporované video-stretnutia v anglickom jazyku, no časom má pribudnúť "živý" preklad aj pre španielsky, nemecky, francúzsky a portugalský jazyk. Bohužiaľ, ako prví budú môcť využiť túto funkciu platiaci zákazníci programov - Enterprise Plus, Enterprise Standard, Workspace Business Plus, Teaching & Learning Upgrade a nakoniec Education Plus.

Funkcia nebude hneď prístupná, pretože o aktiváciu sa budú musieť postarať administrátori jednotlivých účtov v nastaveniach aplikácie. Zároveň musia v položke Nastavenia zmeniť jazyk na anglický, predtým ako zapnú novú funkciu živých titulkov. Spoločnosť stojaca za najpoužívanejším vyhľadávačom, chce týmto krokom umožniť používateľom služby Meet jednoduchšiu komunikáciu, vďaka postupnému odstraňovaniu jazykových bariér. Bohužiaľ, doposiaľ nie je známy oficiálny dátum spustenia novej funkcie pre službu Meet, tak isto sa nespomína forma zabezpečenia videohovorov so zapnutou funkciou živých prekladov.

Zdroj: Engadget,