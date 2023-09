Google spustil šifrovanie pre RCS skupiny

Tímové chaty konečne dostali šifrovanie, ktoré ich budú chrániť pred neželanými sledujúcimi.

Máte vytvorenú skupinu v rámci Google správ? Vaša konverzácia v rámci skupiny doteraz nebola šifrovaná. To znamená, že ktokoľvek sa mohol dostať nepozorovane do vašej skupiny a čítať jej obsah. To sa ale má zmeniť. Tvorca komunikačného protokolu RCS - Google po niekoľkomesačnom testovaní konečne zaviedol end-to-end šifrovanie aj pre skupinové konverzácie. Americký techhnologický gigant zapne šifrovanie automaticky pre existujúce, aj novovzniknuté konverzácie.

Spoločnosť Google sa už dlhšiu dobu snaží dohodnúť so svojim najväčším konkurentom - Applom, aby prešiel na jeho protokol. Tvorca RCS protokolu zatiaľ veľa pochopenia pre tento nápad nenašiel. Namiesto toho Apple odporúča používateľom operačného systému Android, aby prešli na iOS. V prípade, že máte ľudí vo vašom okolí, s ktorými si chcete písať skupinovo, mali by ste sa pravdepodobne dohodnúť na používaní aplikácie tretej strany. Ide napríklad o aplikácie WhatsApp, Telegram, Discord, Signal, Viber, či Threema.

Zdroj: Engadget,