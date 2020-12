Google spúšťa aplikáciu Look to Speak, prostredníctvom ktorej možno rozprávať očami

Spoločnosť Google predstavila novú aplikáciu pre smartfóny, ktorej cieľom je uľahčiť komunikáciu ľuďom s rečovými a motorickými problémami. Look to Speak sleduje oči ľudí, ktorí nimi vyberajú frázy z telefónu a následne ich vysloví nahlas.

Aplikácia Look to Speak bola vyvinutá na portáli Experiments with Google (Experimenty s Googlom). Ide o spoluprácu medzi rečovým a jazykovým terapeutom Richardom Cave Lookom a tímom spoločnosti Google, ktorý pracoval na podobnom projekte. „Všetko to začalo nápadom, ktorý by mohol mať dopad človeka a komunitu okolo neho. Počas procesu navrhovania sme oslovili malú skupinu ľudí, ktorej by mohol takýto komunikačný nástroj pomôcť, “ uviedol Cave v príspevku na blogu.

Aplikácia Look to Speak vyžaduje, aby ľudia telefón držali stabilne. Na výber fráz používateľ používa oči, presnejšie ich pohyb doľava, doprava alebo hore. Frázy slúžia na základnú komunikáciu a obsahujú slová ako „Ahoj“, „Ďakujem“, „Výborne“ a „OK“. Obsahuje tiež otázky, aby sa ľudia mohli spýtať na meno osoby, s ktorou komunikujú, ako sa má, prípadne čo sa deje.

Vybrané frázy aplikácia vysloví nahlas. Používatelia majú tiež možnosť pridať do aplikácie svoje autentické hlasové poznámky, aby frázy zneli osobnejšie. Frázy je tiež možné upravovať, vyžaduje si to však pomoc inej osoby, nakoľko musia byť editované ručne. K dispozícii je aj možnosť pozastaviť, resp. uspať aplikáciu. Look to Speak tiež umožňuje používateľom upraviť citlivosť pohľadu.

Aplikácia Look to Speak je k dispozícii na zariadeniach so systémom Android 9.0 a novším a na všetkých zariadeniach Android One.

Zdroje: Experiments with Google, The Keyword