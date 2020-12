Google Správy získavajú zaujímavú novinku

Google Správy po vysokej investícií umožnia bezplatný prístup k plateným článkom zo spravodajských webov.

V rámci miliardovej investícii do partnerstiev s vydavateľmi noviniek začne Google platiť za časť plateného obsahu za svoj program News Showcase. Ten má byť nový prírastok do služby Google Správy, ktorý bol uvedený na trh v októbri a zobrazuje panely s príbehmi zostavených vydavateľmi. Google bude platiť partnerom za obmedzený prístup k článkom s plateným obsahom. Na prístup k uvedenému obsahu, sa ale používatelia budú musieť registrovať u jednotlivých vydavateľov.

News Showcase bolo uvedené do života v októbri v Brazílii a Nemecku. Odvtedy sa podpísali zmluvy na publikovanie v ďalších krajinách vrátane Argentíny, Kanady, Francúzska, Veľkej Británie a Austrálie. „Jednania prebiehajú v mnohých ďalších krajinách,“ hovorí Google. Spoločnosť z Mountain View tiež predstavila nový druh panela príbehov, ktorý umožňuje jednotlivým vydavateľom zobrazovať vybrané zoznamy dôležitých článkov dňa. Tieto výbery sa zobrazia v informačných kanáloch používateľa For You a v novo vyhradenej oblasti v Kiosku v Správach Google.

Zdroj: TheVerge,