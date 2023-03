Google Správy budú onedlho odpovedať za nás

Onedlho nebudeme musieť vybrať smartfón z vrecka, aby sme odpovedali na správu.

Aplikáciu Správy postupne vylepšuje spoločnosť Google pridávaním novým funkcií. Teraz má tvorca aplikácie pracovať na funkcii, ktorá by mala za vás kompletne odpovedať. Aby sme boli presný, táto funkcia už existuje ( volá sa "Smart reply") a dokáže za vás odpovedať v určitých prípadoch. Lenže odpovede sú zatiaľ krátke, čo sa nie vždy hodí, hlavne ak dostanete komplexnú správu, ktorá si vyžaduje relevantnú odpoveď. Nedávne zostavenie aplikácie Google Správy odhalilo, že spoločnosť plánuje túto funkciu vylepšiť.

Seriál South Park - Deep Learning (S26E04) venujúci sa tejto téme

Dá sa predpokladať, že spoločnosť Google v tomto prípade využije časti svojej umelej inteligencie Bard. Vďaka tomu by mali byť odpovede komplexnejšie, ale aplikácia by nemala byť schopná odoslať ich sama. Namiesto toho budete mať možnosť napísanú správu upraviť a následne odoslať. Zároveň sa odhaduje, že pripravovaná funkcia nahradí aktuálnu - Smart Reply. Dalo by sa povedať, že umelá inteligencia by mohla byť v odpisovaní na správy veľkým pomocníkom, lenže do akej miery to budú vaše myšlienky?

Zdroj: Gizchina, South Park,