Google spája vývojárke tímy Máp a Wazeu

Napriek spájaniu majú aplikácie ostať oddelené.

Finančná kríza ovplyvňuje takmer celý svet a snaha šetriť finančnými zdrojmi prichádza aj do tých najväčších nadnárodných spoločností. Jednou z takých je tvorca najpoužívanejšieho vyhľadávača na svete - Google. Podľa The Wall Street Journal má spoločnosť z Mountain View pracovať na zľučovaní vývojárskych tímov pracujúcich na aplikáciách Google Mapy a Waze. Spájanie oboch tímov by podľa spoločnosti Google nemalo vyústiť v prepúšťanie, takže takmer päťsto členná vývojárska skupina Wazeu sa pripojí k tímu Geo, kde spadá vývoj Google Mapy, Earth a Street View.

Paradoxne obe aplikácie zdieľajú veľa spoločných funkcií, pričom oba tímy zdieľajú medzi sebou aj informácie zahŕňajúce napríklad stav dopravy, nehody, rýchlostné limity a podobne. Waze je skôr zameraná na spolupráce komunity, ktorá sa stará hlavne o pridávanie aktuálnych dopravných informácií. Google Mapy si oproti Wazeu až tak nezakladajú na získavaní aktuálnych informácií z komunitných zdrojov. Spájanie vývojárskych tímov má byť podmienené hlavne poklesom tržieb z reklamy. Podľa slov generálneho riaditeľa spoločnosti Google - Sundara Pichaia panuje viera, že vďaka spájaniu bude spoločnosť efektívnejšia o 20 percent.

Zdroj: Engadget,