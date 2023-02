Google sa bojí ChatGPT! Na pomoc si prizvalo svojich zakladateľov

Google vidí v investícii Microsoftu hrozbu.

Spoločnosť OpenAI nedávnym spustením umelej inteligencie - ChatGPT a získaním masívnej miliardovej investície od technologického giganta Microsoft, vyvolala vrásky na čele firme Google. Spoločnosť Microsoft chce integrovať chatbota do svojich služieb, lenže Google vidí najväčšiu hrozbu v integrácii umelej inteligencie do vyhľadávača Bing. Samozrejme aj najpopulárnejší vyhľadávač na svete pracuje na integrácii umelej inteligencie do svojich služieb, ale výsledky nie sú také, aké boli očakávania. To má za následok spomalenie zavedenia AI do svojich služieb, nakoľko by hrozil vznik nečakaných problémov.

Situácia je natoľko vážna, že generálny riaditeľ spoločnosti Google - Sundar Pichai sa rozhodol zavolať zakladateľov vyhľadávača - Sergeya Brina a Larryho Pagea, aby vedeniu spoločnosti poradili. Spoločnosť Google chce svojou umelou inteligenciou lepšie filtrovať výsledky vyhľadávania. To znamená, že vyhľadávač ma filtrovať overené informácie od neoverených. V rámci integrácie umelej inteligencie, by malo byť možné generovať obrázky podľa vášho zadania. Technologický gigant musí s uvádzaním nových služieb riešiť aj rôzne etické problémy. Vďaka tomu je zavádzanie nových produktov spomalené.

Okrem spoločností OpenAI, či Google sú na trhu aj ďalšie firmy, ktoré sa snažia presadiť so svojou umelou inteligenciou. Vďaka tomu je rýchlosť pokroku zásadná pre úspech spoločností.

