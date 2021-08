Google ruší jednu zo svojich divízii. Je ňou Google Health.

Spoločnosť stojaca za najpoužívanejším vyhľadávačom na svete, pracuje na veľkej reorganizácia, preto niektoré divízie padnú za obeť tomuto nepopulárnemu kroku. To sa týka aj divízie Google Health, pričom táto správa prichádza chvíľu po tom, ako ju opustil jej šéf - Dr. David Feinberg, ktorý prestúpil do spoločnosti Cerner na post riaditeľa firmy a jej prezidenta. Google tak v rámci reštrukturalizácie spoločnosti rozdelí zamestnancov tejto divízie do iných tímov. Technologický gigant týmto krokom upúšťa od stratégie, kedy sa jedna časť úzko venovala jednému produktu, ale namiesto toho chce rozšíriť svoju službu do viacerých produktov. To by zahŕňalo napríklad: Vyhľadávanie, Fitbit, platforma Wear, YouTube a podobne.

Reorganizácia sa dotkne aj tímu ľudí pracujúcich na Health AI, ktorá sa bude po novom zodpovedať viceprezidentovi pre vyhľadávanie a AI - Yossi Matiasovi. Práca tímu na projekte Health AI zahŕňala napríklad interpretáciu lekárskych záznamov. Naproti tomu, "klinický" tím, ktorý mal na starosti spracovanie zdravotných záznamov, ktoré sa mali vďaka ich práci dať ľahšie vyhľadať, prestúpi priamo pod Jeffa Deana, ktorý má na starosti divíziu Umelej Inteligencie.

Divízia Google Health prešla ešte pred touto správou jednou menšou reorganizáciou, kedy bolo 130 zamestnancov presunutých do divízii Vyhľadávanie a Fitbit.

Zdroj: XDA-Developers,