Google rozširuje funkcionalitu služby Disk

Medzi novinky patrí napríklad podpora myši.

V prípade, že používate aplikáciu Google Disk na tablete, môžu vás tieto dve novinky potešiť. Spoločnosť stojaca za zatiaľ najpopulárnejším vyhľadávačom na svete neustále pracuje na vylepšovaní svojich produktov. Používatelia aplikácie Disk sa tak môžu tešiť na prácu s dvoma oknami, teda ak používate napríklad dve kontá, tak určite túto funkciu využijete. Vďaka tejto funkcii budete môcť ľahko presúvať súbory medzi oboma účtami, ak viacero účtov používate.

Druhá novinka poteší skôr používateľov tabuľkového procesoru spoločnosti Google. V tomto prípade vás určite poteší podpora počítačovej myši, ak máte tabuľku otvorenú v tablete, alebo smartfóne. Vďaka podpore myši, by mala byť práca s tabuľkami oveľa jednoduchšia, než v prípade používania prstov. Ak sa pýtate, kedy prídu nové funkcie do platnosti? Podľa predbežných informácií by mala prebehnúť plánovaná aktualizácia už 28. apríla 2023.

Zdroj: Neowin,