Google redizajnoval svoj agregátor správ

Spoločnosť zmenila dizajn po 20 rokoch.

Americká technologická spoločnosť Google po dvadsiatich rokoch redizajnovala svoj agregárot noviniek - Správy. Zmena dizajnu sa týka presnejšie webovej verzie. Najpopulárnejší internetový vyhľadávač oznámil túto zmenu na svojom blogu. Podľa spoločnosti Google je ich agregátor dostupný vo viac ako 125 krajinách a v 40 jazykových mutáciách. Používatelia služby majú prekliknúť z agregátora na zdroje správ až 24 miliárdkrát za mesiac. Za výber zobrazovaných správ sú zodpovedné algoritmy, ktoré používajú strojové učenie na analýzu stoviek rôznych faktorov.

Starý dizajn

Spoločnosť Google mala dospieť k novému vzhľadu vďaka spätnej väzbe používateľov služby Správy. Prvé miesto po redizajne majú mať miestne správy a potom má nasledovať prispôsobené zobrazovanie noviniek. Vylepšenia sa dočkala aj funkcia Filtrovania zdrojov správ, okrem toho spoločnosť upravila aj voľby prispôsobenia zobrazovania správ, ktoré sú pre vás relevantné. Spoločnosť vylepšila aj funkciu Kontroly faktov, vďaka čomu by ste mali vidieť zobrazované témy a novinky vo väčšom spektre. To by vám malo pomôcť vytvoriť si lepší úsudok.