Google prostredníctvom vyhľadávača oslavuje uvoľnenie Suezského prieplavu

Nákladná loď Ever Given bola konečne vyslobodená po takmer týždňovom blokovaní Suezského prieplavu. Ľudia, ktorí o tejto lodi alebo prieplave hľadali informácie prostredníctvom vyhľadávača Google, boli potešení malou animáciou symbolizujúcou uvoľnenie prieplavu.

Vyhľadávač Google teraz pri hľadaní výrazov spojených s obmedzením lodnej dopravy cez Suezský prieplav zobrazí nad výsledkami malú animáciu plávajúcich lodí pozostávajúcu z emoji lode (🚢), ktorá symbolizuje, že cez prieplav už doprava znovu funguje. Výrazy, nad ktorých výsledkami sa zobrazí táto animácia, sú napríklad anglický názov prieplavu „Suez Canal“ (slovenský názov „suezský prieplav“ túto animáciu nezobrazí) alebo názov lode „Ever Given“, ktorá prieplav blokovala.

Suezský prieplav je jednou z najdôležitejších námorných trás na svete a je neoddeliteľnou súčasťou svetového obchodu, takže keď v ňom uviazla mohutná nákladná loď blokujúca celú šírku prieplavu, predstavovala pre svetový obchod veľké problémy. Všetky produkty od potravín a odevov až po ropu sa oneskorilo. Od tohto prieplavu závisí približne 12 percent svetového obchodu.

Nákladná loď Ever Given uviazla v Suezskom prieplave 23. marca, kedy bola na ceste z Číny do Holandska s približne 20 000 prepravnými kontajnermi, ktoré prevážali tovar v hodnote takmer 12 miliárd dolárov.

Prečítajte si tiež: Loď Ever Given zaseknutá v Suezskom prieplave sa nachádza už aj v hre Microsoft Flight Simulator

Zdroje: Google