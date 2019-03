Google pripravuje novú streamovaciu službu

Na konferencií Game Developers Conference v San Francisku, Google predstavil svoju novú službu - Google Stadia. Tá sa bude týkať herného streamovania a hranie hier v cloude. Svoje hry tak budete môcť hrať pohodlne zo svojho PC, mobilu, tabletu alebo smart televízie. Podmienka je jediná, zariadenie musí byť pripojené k internetu. Na hranie tak nebudete musieť vlastniť drahý herný počítač, notebook alebo hernú konzolu. O výpočtový výkon sa bude starať Google Stadia.

Ako dodávateľa hardvéru pre novú službu, sa Google rozhodol pre AMD. Nie je to náhoda. Google AMD vybralo na základe ich skúsenosti s hardvérom pre konzoly PS4 a XBOX One. Google si sľubuje od tejto spolupráce vysoký výkon pre ich službu. Ten by sa mal pohybovať okolo 10,7 teraflops na hráča. S porovnaním existujúcimi konzolami tak ide o celkom veľký nárast výkonu. Ten je pri konzolách PS4 Pro 4,2 a XBOX One 6 teraflops. Na začiatku spustenia Google Stadia, sa ráta s hraním hier v 4K rozlíšení pri 60 FPS na akomkoľvek zariadení. V budúcnosti sa počíta s 8K pri 120FPS.

Služba by mala byť spustená ešte tento rok a to v USA, Kanade, Veľkej Británií a v niektorých krajinách Európy. Presný dátum spustenia sa ale ešte nevie. Rovnako Google nezverejnil ani cenník tejto služby. Google pre svoju službu predstavil aj svoj vlastný gamepad. Jeho cena ale tiež nie je známa.

Video z predstavenia Google Stadia v San Francisku si môžete pozrieť tu:

Zdroj: NOTEBOOKCHECK