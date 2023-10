Google predlžuje podporu pre Chromebooky

Spoločnosť Google predlžuje softvérovú podporu pre zariadenia používajúce ChromeOS.

Tvorca operačného systému ChromeOS - americká spoločnosť Google oznámila, že predlžuje softvérovú podporu pre všetky zariadenia vyrobené od roku 2021. Majitelia Chromebookov sa tak môžu tešiť až na 10-ročnú podporu zo strany vývojára systému. Firma tvrdí, že takto predĺžená podpora pomôže k udržateľnosti, ale aj zníži náklady, nakoľko nebude potrebné tak často kupovať nové notebooky. Spoločnosť vo svojom vyhlásení tvrdí, že sa jej podarilo dohodnúť so všetkými dodávateľmi hardvéru, aby bolo možné tento cieľ naplniť. Vďaka tejto dohode dokáže spoločnosť zabezpečiť až desaťročnú podporu.

Chromebooky sú najviac používané na školách a zároveň predstavujú lacnejšiu alternatívu oproti klasickým notebookom, nakoľko operačný systém ChromeOS nie je až tak náročný na hardware. Napriek tomu sú problémom bezpečnostné aktualizácie, ktoré si takmer v 80-tich percentách spravujú vo svojej réžii rôzne americké školy. To by sa mohlo dohodou medzi Googlom a dodávateľmi zmeniť. Dá sa očakávať, že v nadchádzajúcich mesiacoch sa zintenzívnia aktualizácie zo strany tvorcu systému. Firma by sa mala v tomto prípade zamerať hlavne na výdrž zariadení na jedno nabitie, ale aj lepší manažment v rámci vypínania náročných procesov.

Zdroj: GSMArena,