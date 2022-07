Google postupne sprístuňuje Play Games pre PC v ďalších krajinách

Google Play Games sa postupne rozširuje.

Spoločnosť Microsoft pracuje na vylepšovaní svojho systému - Windows Subsystem for Android (WSA) pre operačný systém Windows 11. Vďaka tomu si môžu používatelia tohto desktopového OS zahrať hry, prípadne používať iné obľúbené android aplikácie. V tomto prípade technologický gigant uzavrel partnerstvo so spoločnosťou Amazon. Vďaka tomu je malá šanca, že budete vo svojej obľúbenej hre pokračovať na počítači. Nečakane sa ale ozval aj najpoužívanejší technologický gigant Google, ktorý prináša svoje riešenie, ako priniesť android hry na stolné počítače a notebooky.

Prvá verejná beta verzia už bola uvoľnená v týchto krajinách a meste - Južná Kórea, Taiwan a Hong-Kong. Tentokrát sa môžu tešiť hráči z dvoch nových krajín - Austrália a Thajsko. Európa ma zatiaľ smolu. Hráči android hier tak získajú možnosť synchronizácie postupu medzi zariadeniami, bodové hodnotenie Google Play Games a samozrejme podporu klávesnice a myši. Zatiaľ je zoznam hier veľmi obmedzený a zároveň sa líši od krajiny ku krajine. Hráči si môžu zahrať napríklad tieto hry - Three Kingdoms Tactics, State of Survival: The Joker Collaboration, Mobile Legends: Bang Bang a Summoners War.

Minimálne požiadavky sa zatiaľ nezmenili, ale podľa prísľubu spoločnosti sa majú postupne znižovať:

minimálne 8 jadrový procesor hernej triedy

grafická karta hernej triedy

8 GB RAM

minimálne 20 GB voľných na disku

Zdroj: AndroidPolice,