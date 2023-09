Google Podcasty končia! Nahradí ich táto služba

Google nečakane ruší svoju podcastovú službu.

Podcasty získavajú čoraz na väčšej popularite a toho si je vedomá aj americká spoločnosť Google. Tá prevádzkuje službu Podcasts, lenže oproti konkurencii veľmi nezaujala. Preto sa ju rozhodol technologický gigant počas budúceho roka zrušiť, lenže čo sa stane s podcastmi, ktoré tam odoberáte? Ak náhodou túto službu využívate, spoločnosť sa rozhodla presmerovať poslucháčov podcastov na svoju populárnejšiu službu YouTube Music. So zrušením podcastovej služby chce spoločnosť investovať do tohto odvetia nemalé finančné prostriedky, vďaka čomu by mohla byť YouTube Music konkurencieschopnejšia. V súčasnosti v podcastoch vedú streamovacie služby, akými sú napríklad - Spotify, či Apple Podcasts.

Dalo by sa povedať, že nepopularita služby Google Podcasts je tak trochu paradoxom. Služba totiž presne pomenováva, na čo je zameraná a napriek tomu nedosahuje takú popularitu, ako konkurencia. Napríklad v Spojených štátoch amerických len 4 percentá domáceho obyvateľstva využíva túto službu. Ďalším paradoxom je, že používatelia skôr siahnu po streamovacej službe YouTube, kde si vypočujú svojich obľúbených "podcasterov". V tomto prípade je to až 23 percent poslucháčov. Preto je pre spoločnosť Google výhodnejšie presunúť svoju službu pod "krídla" YouTube Music, než prevádzkovať projekt s názvom Podcasts, ktorý v podstate nikoho nezaujíma. Služba Podcasts už tvorcom obsahu pripravila nástroj na migráciu svojho obsahu.

Zdroj: Engadget,