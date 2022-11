Google Play Games sa postupne rozširujú do ďalších krajín

Odpoveď Googlu na spúšťanie Android hier pod Windowsom sa postupne otvára svetu.

Tvorca operačného systému Microsoft Windows, v spolupráci so spoločnosťou Amazon spojili sily, aby umožnili používateľom tohto OS hrať Android hry na počítačoch a notebookoch. Spúšťanie hier bude dostupné len pre používateľov MS Windows 11. Spoločnosť Microsoft si ale s uvoľňovaním podpory dáva načas. To je bohužiaľ aj prípad technologického giganta Google. Spoločnosť stojaca za najpoužívanejším vyhľadávačom sa rozhodla reagovať na krok svojho konkurenta Microsoft a preto sa spoločnosť so sídlom v Mountain View bohužiaľ tiež neponáhľa s rýchlym nasadením podpory hrania Android hier pod OS Windows. Spočiatku sa firma orientovala na postupné spúšťanie služby v ázijských krajinách.

Časom pribudlo aj niekoľko európskych krajín, bohužiaľ našu krajinu zatiaľ v zozname nehľadajte. Spoločnosť Google sa tentokrát rozhodla spustiť službu vo svojej domovskej krajine - Spojených štátoch amerických, kde si hráči môžu v súčasnosti vybrať zo šesťdesiatky hier. Všetky hry sú "bezplatné" a ako asi správne tušíte, ide o "freemium" model hier. Teda platíte za rôzne doplnky, ktoré vám uľahčia hranie hry. Hráčov určite poteší aj synchronizácia postupu, takže či budete hrať na počítači, alebo smartfóne, pokračujete tam, kde ste skončili.

Spoločnosť Google umožnila na rozdiel od Microsoftu, podporu svojej služby aj ma počítače s OS Windows 10, kým v prípade redmonstkej firmy je podpora len pre Windows 11. Napriek tomu, hardvérové nároky sú stále veľké a hry si nezahráte len tak. Počítač na hranie Android hier musí mať minimálne MS OS Windows 10, alebo 11, SSD disk, GPU Intel UHD Graphics 630, štvor-jadrový procesor a minimálne 8 GB RAM.

Zdroj: ArsTechnica,