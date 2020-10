Google Play bude porovnávať aplikácie

Neviete si vybrať aplikáciu, ktorá bude pre vás lepšia? Google vám pomôže.

Google neustále pracuje na vylepšeniach svojho obchodu s aplikáciami, ako informoval Android Police. Verzia 22.4.28 ponúka porovnávanie v rámci multimediálnych aplikácií, ktoré je zatiaľ obmedzené len na tie najpopulárnejšie. Aktuálne aplikácia porovnáva či dokážu prehrávať offline alebo prehrávať streamovaný obsah. V tabuľke nájdete aj počet stiahnutí a užívateľské recenzie.

Vďaka veľkému počtu aplikácií v Obchode Play môžu byť tie najlepšie aplikácie na vrchole, ale na základe porovnávania viete objaviť aj tie menej sťahované, no pritom kvalitné. Porovnanie niektorých funkcií vedľa seba, aby používatelia videli ich možnosti, sa javí ako inteligentný doplnok, ktorý by sa mohol zaviesť do praxe na celú ponuku aplikácií.

Zdroj: AndroidPolice,