Google plánuje zrušiť cielenú reklamu na základe histórie prehliadania

Google v rámci zásadnej zmeny svojho obchodného modelu oznámil, že plánuje prestať s predávaním reklamy, ktorá sa spolieha na vašu históriu prehliadania webových stránok. Reaguje tým na čoraz väčší tlak od používateľov, ktorí vyžadujú lepšiu ochranu ich súkromia v online priestore.

David Temkin, produktový manažér pre Google so zameraním na súkromie, tvrdí: Ak nebude digitálna reklama adresovať obavy ľudí o ich súkromie a ako je s dátami o nich následne nakladané, riskujeme tým slobodný a otvorený web. Ľudia by nemali byť donútení akceptovať sledovanie naprieč webovými stránkami, aby dostávali relevantnú reklamu. Taktiež inzerenti nemusia nutne naprieč webom individuálne sledovať používateľov, aby z digitálnej reklamy profitovali.

Tieto slová prichádzajú práve od spoločnosti, ktorá sa výrazne spolieha na predávanie dát o používateľoch a čelí žalobám od viacero štátov a inštitúcií.

Medzi možné riešenia pre zobrazovanie relevantnej reklamy patrí používanie API chrániaceho súkromie, ako napr. Federated Learning of Cohorts, ktoré sa spolieha skôr na skupiny používateľov s podobnými záujmami namiesto orientácie na konkrétneho, jedného používateľa. Umelá inteligencia v systémoch Google by sa mala vedieť učiť priamo z údajov na zariadeniach používateľov a to bez toho, aby boli údaje prenesené do ich cloudu, takže priamo tieto informácie spoločnosť nevidí.

Zmeny plánuje Google začať testovať už koncom tohto mesiaca.

Zdroje: Engadget, CNET