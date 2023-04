Google Pixel 7a možno dostane funkciu odomykania tvárou

Samozrejme, ak si spoločnosť Google nerozmyslí túto myšlienku.

Spôsob odomykania tvárou patrí medzi najbežnejší spôsob, ako chrániť, ale aj ako rýchlo odomknúť svoj smartfón. Napriek tomu touto funkciou neoplýva napríklad zariadenie Google Pixel 6. Paradoxne siedma generácia "Google fónu" už túto funkciu má. Dalo by sa povedať, že spoločnosť Google sa nevie rozhodnúť, či bude, alebo nebude používať túto funkciu vo svojich zariadeniach. Podľa nedávneho úniku , ktorý spravil leaker SnoopyTech na sociálnej sieti Twitter, pripravovaný smartfón Google Pixel 7a by mal túto technológiu zabezpečenia používať.

Bohužiaľ veľa informácií o pripravovanom smartfóne zatiaľ neexistuje. Zariadenie Google Pixel 7a by malo používať procesor Tensor G2. Predný fotoaparát by mal byť rovnaký, ako v prípade Google Pixel 7, teda 10,8 Mpix. Zatiaľ ostáva neznáma fotovýbava zariadenia, ale aj pamäťové verzie, no predpokladá sa, že základom bude kombinácia 6 GB RAM a 128 GB vnútorné úložisko. Tak isto panujú dohady, ze Pixel 7a nebude vybavený infračerveným senzorom, teda tak, ako to je v prípade Pixelu 6 a 7. Takže ak budete chcieť použiť funkciu odomknutia tváre v slabých svetelných podmienkach, budete vyzvaný na použitie prsta.

Zdroj: XDA-Developers, Twitter,