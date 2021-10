Google Pixel 6 a 6 Pro ponúknu dlhú softvérovú podporu

Podľa uniknutých informácií, Google zabezpečí pre svoje smartfóny dlhú softvérovú podporu.

Technologický gigant zo Spojených štátov amerických - Google, plánuje oficiálne predstaviť svoje nové smartfóny Pixel 6 a Pixel 6 Pro, ale už teraz sa vďaka únikom informácií dozvedáme viac o vlastnostiach oboch zariadení. Medzi najnovšiu novinku patrí informácia o dlhej softvérovej podpore, pričom Google tak dorovná svojho konkurenta - spoločnosť Apple. Majitelia chystaných smartfónov sa teda môžu tešiť na minimálne päť ročnú softvérovú podporu v podobe bezpečnostných aktualizácií, aj keď to nie sú priamo systémové aktualizácie. Napriek tomu, stále je to o rok viac, ako ponúka juhokórejská spoločnosť Samsung svojim zariadeniam.

Budúci majitelia smartfónov Google Pixel 6 a Google Pixel 6 Pro, budú môcť používať nové fotografické efekty. Prvým z nich má byť Magic Eraser, vďaka ktorému vymažete z fotografií neželané objekty a druhým má byť funkcia Face Unblur, ktorá udržuje zaostrenie na snímaný objekt. Pixel 6 bude obsahovať hlavný 50 Mpix fotoaparát. Vo výbave sa bude ďalej nachádzať 12 Mpix ultraširoký fotoaparát, pričom Pixel 6 Pro dostane naviac do vienka 48 Mpix tele-objektív. Smartfón by mal podľa dostupných informácii vydržať až 24 hodín na jedno nabitie v sietiach 5G. Zároveň to budú prvé Pixel smartfóny, ktoré nebudú používať čipset od spoločnosti Qualcomm, ale namiesto toho budú osadené procesormi Tensor, ktoré vyvinula spoločnosť Google.

Zdroj: Engadget,